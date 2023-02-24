Оперативная обстановка и прогноз возможных ЧС на 27.02.2023 г.

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа.

Сегодня понедельник 27 февраля 2023 года

2. В 6 часов утра:

• температура воздуха в городе была: - 5 ° С

• атмосферное давление 742 мм. рт. столба

• относительная влажность воздуха 86 %

• ветер Юго-Западный 4 м/с

3. Сообщений чрезвычайного характера в службу не поступало.

4. За прошедшие сутки в городе зарегистрировано 3 ДТП, без пострадавших.

5. Плановые отключения в жилых домах производятся:

Вид отключения Адреса Время отключения

1 В сетях холодного водоснабжения :

Гайдара 3-1,2,3п с 9 до 11 часов

2 В сетях электро- снабжения:

Плановых отключений нет

3 В сетях горячего водоснабжения и отопления:

Гайдара 3-1,2,3п с 9 до 11 часов

Гайдара 26-3,4п, Дзержинского37-1,2п с 9 до 13 часов

К Маркса 22-5п с 9 до 14 часов

По данным Челябинского ЦГМС (http://www.chelpogoda.ru/):

27 февраля ночью и днём в отдельных районах Челябинской области ожидаются сильные осадки в виде снега, переходящего в дождь, порывы ветра до 23 м/с, гололёдные явления.

Уважаемые Озерчане!

В связи с осуществлением ММПКХ земляных работ по устранению утечки теплосети в районе жилых домов №№ 7-9 по ул. Чапаева в период с 13.02.2023 до окончания работ будет перекрыто движение транспортных средств по ул. Строительная (от пересечения с ул. Бажова до пересечения с ул. Чапаева) в обоих направлениях.

Просьба к водителям автотранспортных средств воспользоваться объездными путями на период ремонтных работ.

1.5. РХБ: радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории области в норме.

1.6. Мониторинг радиационного фона на территории Челябинской области (по показаниям «Территориальной подсистемы комплексной системы мониторинга за состоянием защиты населения на радиоактивно загрязненных территориях» (КСМ-ЗН)).

№ п/п Место положение точки замера Уровень радиации, мк Зв/час

1 г. Касли, ПЧ 60 0,13

2 г. Кыштым, ПЧ 38 0,12

3 с. Кунашак, ПЧ 65 0,11

4 с. Аргаяш, ПЧ 56 0,11

5 г. Озерск, ПУ ГОЧС 0,12

6 г. Озерск, пос. Новогорный, ул. Южноуральская, 5; в/ч 63330 0,12

Согласно санитарным правилам и нормативам СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009" предельно допустимый уровень радиационного фона составляет:

- для населения - 0,57 мк Зв/ч.

2. Обстановка на водных объектах: происшествий на водных объектах за прошедшие сутки на водных объектах округа не произошло.

3. Лесопожарная обстановка: в связи со стабилизацией пожарной обстановки на территории Озерского городского округа, установлением погодных условий, способствующих снижению класса пожарной опасности и в соответствии с постановлением Правительства Челябинской области от 27.05.2022 № 311-П «Об отмене особого противопожарного режима на территории Челябинской области» с 01.06.2022 отменен особый противопожарный режим на территории Озерского городского округа» (Постановление администрации Озерского городского округа от 31.05.2022 №1524 «Об отмене особого противопожарного режима на территории Озерского городского округа»).

4. Чрезвычайные ситуации на контроле: нет.

Прогноз чрезвычайных ситуаций, происшествий и аварий

на 27 февраля 2023 года.

1. Природные ЧС: не прогнозируются.

Метеорологическая обстановка:

Погоду в Челябинской области будет определять

атмосферный фронт низкого давления.

Челябинская область Облачно с прояснением, ночью местами, днём в большинстве районов небольшие осадки в виде снега, переходящего в дождь, в горах до умеренных, в западных районах местами сильные. В отдельных районах метели, гололёдные явления. Ветер юго-западный 9-14 м/с, отдельные порывы ночью 14-19 м/с, днём 18-23 м/с. Температура воздуха ночью минус 4-9°, днём от плюс 4° до минус 1°.

НЯ: 27 февраля ночью и днём в отдельных районах Челябинской области ожидаются сильные осадки в виде снега, переходящего в дождь, порывы ветра до 23 м/с, гололёдные явления.

ОЯ: не прогнозируются.

2.Техногенные ЧС: сохраняется вероятность возникновения ЧС, обусловленных авариями на объектах автомобильного транспорта, объектах и линиях энергосистем, аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения.

3. ДТП: в результате снижения видимости и ухудшения эксплуатационного состояния дорог при выпадении осадков, а также нарушений водителями транспортных средств правил дорожного движения и скоростного режима сохраняется вероятность возникновения дорожно-транспортных происшествий на федеральных и региональных автомобильных дорогах М-5.

4. ЖКХ: прогнозируются аварийные ситуации на системах ЖКХ и энергетики (Р=0,4) в связи с изношенностью инженерных сетей, порывами линий электропередач при усилении ветра свыше 15 м/с и аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения.

5. Бытовые пожары: возникновение пожаров в жилом секторе прогнозируется в количестве 19-24 случая. Основные причины – неосторожное обращение с огнем, нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, нарушение правил устройства и эксплуатации печей.

6. Биолого-социальные ЧС: не прогнозируются.

7. Опасные инфекционные заболевания животных: сохраняется вероятность заболевания животных бешенством (источник – лисы, собаки, кошки).

8. Опасные инфекционные заболевания людей: Сохраняется вероятность (Р=0,5) заболевания населения внебольничной пневмонией, коронавирусом COVID-19 (источник - позднее выявление больных, несвоевременное проведение противоэпидемических мероприятий).

9. За сутки Единой дежурно-диспетчерской службой Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» принято и обработано 167 обращений.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/oper_env/53885/