В Челябинской области объявлено штормовое предупреждение.

В понедельник в Челябинской области прогнозируется аномально теплая для конца февраля погода.

Напомним, ранее региональное управление МЧС распространило штормовое предупреждение: «27 февраля ожидаются осадки в виде снега, переходящего в дождь, порывы ветра до 23 м/с, гололедные явления».

Гидрометцентр РФ объявил в Челябинской области желтый уровень погодной опасности до 20 часов сегодняшнего дня. По классификации синоптиков это означает, что «погода потенциально опасна». «Североатлантический циклон, отметившийся значительным потеплением и принесший обильные осадки в виде мокрого снега и дождя в центральные области страны, направился на восток, неся ненастную погоду в Поволжье и на Урал», – прокомментировали специалисты.

Сегодня днем по области ожидается от минус одного до плюс четырех градусов, ветер юго-западный, его отдельные порывы будут достигать 18-23 метров в секунду.

Напомним, на федеральной трассе М-5 «Урал» по рекомендации ГИБДД с 06.30 27 февраля и ориентировочно до 12.00 превентивно введено временное ограничение на движение для пассажирских автобусов, маршрутных и легковых такси, грузовых транспортных средств от границы с республикой Башкортостан (1 548 км) до развязки на Чебаркуль (1 796 км) в связи с прогнозируемыми неблагоприятными метеорологическими явлениями (сильные осадки, ограничение видимости).

https://dostup1.ru/society/V-Chelyabinske-i-oblasti-prognoziruetsya-anomalno-teplaya-dlya-kontsa-fevralya-pogoda_159775.html