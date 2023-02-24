Синоптики назвали погоду в Челябинской области потенциально опасной.

Желтый уровень погодной опасности объявлен в Челябинской области до 20 часов 28 февраля.

По классификации Гидрометцентра этот уровень означает, что погода потенциально опасна.

«В отдельных районах 28 февраля ночью порывы ветра до 18 м/с, днем – до 15 м/с, метель, гололед, на дорогах гололедица», – говорится в прогностической карте предупреждений по Уральскому ФО.

Ближайшей ночью в Челябинской области от нуля до минус пяти, при прояснении – до минус восьми. Днем во вторник будет от минус трех до плюс двух. Ветер юго-западный, западный 7-12 м/с, ночью местами порывы до 18 м/с, днем – до 15 м/с. Прогнозируется облачная погода с прояснениями, местами пройдут небольшие осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, возможны метели, на дорогах гололедица.

По предварительным данным, к четвергу похолодает: 2 марта ночью будет минус 10-15, днем – минус 4-9.

https://dostup1.ru/society/Sinoptiki-nazvali-pogodu-v-Chelyabinskoy-oblasti-potentsialno-opasnoy_159818.html