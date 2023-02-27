Брифинг Администрации (27.02.2023 г.)

Молодые озерские семьи ежегодно улучшают жилищные условия благодаря господдержке. Эта весна принесла долгожданные хорошие новости нескольким таким семействам. Сертификаты на строительство или покупку жилья молодым людям вручил глава округа. Подробнее
В понедельник в Челябинской области прогнозируется аномально теплая для конца февраля погода.
Напомним, ранее региональное управление МЧС распространило штормовое предупреждение: «27 февраля ожидаются осадки в виде снега, переходящего в дождь, порывы ветра до 23 м/с, гололедные явления». Подробнее
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении начальника ОГИБДД Управления МВД России по ЗАТО г.Озерск, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Подробнее
27-го февраля, в понедельник, на традиционном брифинге специалисты Администрации Озерского городского округа рассказали собравшимся журналистам о последствиях снегопада и ходе работ по уборке улиц, а также о начале научной конференции для школьников.