Новые законы для россиян – изменения в марте 2023 года.

Кредитные каникулы, защита животных, поддержка малого и среднего бизнеса, новые обязанности владельцев сервисов с объявлениями и другие нововведения, вступающие в силу в марте 2023 года.

ПОДДЕРЖКА МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА

С 1 марта субъектам малого и среднего предпринимательства предоставят преимущественное право на выкуп движимого имущества, находящегося в государственной или муниципальной собственности. Ранее это право распространялось только на недвижимость.

ПОВЫШЕНИЕ АКЦИЗОВ НА СИГАРЕТЫ И ЖИДКОСТИ ДЛЯ ВЕЙПОВ

С 1 марта акциз на сигареты составит не менее 3 536 рублей за 1 тыс. штук, и 8 669 рублей – на 1 кг табака. Акциз на жидкости для электронных систем будет равен 20 рублям за 1 мл.

ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ НЕДВИЖИМОСТИ

С 1 марта третьи лица не смогут получить из ЕГРН информацию о собственниках недвижимости без их согласия. Доступ сохранится у супругов, а также сотрудников ряда госорганов и нотариусов.

ЗАЩИТА ЖИВОТНЫХ

С 1 марта правительство будет утверждать требования к местам продажи домашних животных, что позволит защитить их от жестокого обращения в зоомагазинах и на птичьих рынках.

НОВЫЕ ОБЯЗАННОСТИ ВЛАДЕЛЬЦЕВ СЕРВИСОВ С ОБЪЯВЛЕНИЯМИ

С 1 марта сайты и сервисы, чья аудитория больше 100 тыс. пользователей, должны пресекать размещение экстремистских материалов, а также публикаций с нецензурной бранью, насилием, жестокостью и порнографией. Владельцы таких сайтов обязаны установить единый измеритель аудитории.

ЗАПРЕТ РАБОТАТЬ ВОДИТЕЛЯМ ТАКСИ ДЛЯ СУДИМЫХ ЗА ТЯЖКИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

С 1 марта граждан с судимостью за ряд тяжких преступлений не допустят к управлению общественным транспортом и такси. Это касается неснятой или непогашенной судимости по статьям об убийстве, умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, похищении человека, грабеже, разбое, преступлении на сексуальной почве. Норма касается не только россиян, но и граждан стран-членов ЕАЭС.

КРЕДИТНЫЕ КАНИКУЛЫ

До 31 марта физлица, ИП и субъекты МСП смогут подать заявление на кредитные каникулы по договорам, заключенным до 1 марта 2022 года.

https://dostup1.ru/society/Novye-zakony-dlya-rossiyan--izmeneniya-v-marte-2023-goda_159782.html