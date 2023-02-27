1 марта — День экспертно-криминалистической службы.

1-го марта эксперты - криминалисты отмечают свой профессиональный праздник – День образования экспертно-криминалистической службы в системе МВД России.

Кто первым пребывает на место преступления? Осматривает пространство и ищет объекты происшествия. Достает из чемодана фотоаппарат, криминалистическую линейку, дактилоскопический порошок и пленку.

О специфике работы службы, о которой снят ни один сериал, рассказал начальник отделения по г.Озерск межрайоного отдела «Северный» ЭКЦ ГУ МВД России по Челябинской области майор полиции Александр Багаутдинов.

Еще мальчишкой Александр проявлял интерес к криминалистике, в отличие от ровесников его завораживали отпечатки пальцев, исследование предметов, лупа и кисти. Поэтому выбор дальнейшей профессии был очевиден. Не смотря на то, что отбор кандидатов для поступления в Волгоградскую Академию МВД России был сложным, Александр справился со всеми вступительными экзаменами, также спустя 5 лет обучения успешно окончил экспертно-криминалистический факультет и имеет два высших образования по специальностям: Судебный эксперт и юрист. С тех пор майор полиции Александр Самиевич несет службу в УМВД России по ЗАТО г.Озерск в должности эксперта-криминалиста вот уже 15 лет.

- Александр, кто же такой эксперт-криминалист?

Эксперт-криминалист - это специалист по фиксации, сбору и исследованию улик с мест происшествий.Эксперт-криминалист также принимает участие в обыске, следственных экспериментах, выемке, проводитотбор образцов для сравнительно исследования, проведения исследований. Основное направление в нашей работе - это производство экспертиз. Эксперт это самостоятельное лицо, которое составляет заключение от своего имени и несёт за него личную и предусмотренную законом ответственность. Эксперт действует в строгом соответствии с научно-обоснованными методиками и делает выводы на основании собственных знаний и профессионального опыта. Это очень интересная профессия, можно сказать ювелирная. Именно от специалиста-криминалиста может зависеть дальнейший ход и исход расследования уголовного дела. Благодаря грамотной работе криминалиста возможно поэтапно восстановить цепь совершенного преступления,начиная с момента подготовки и сокрытия преступного деяния.Скажу честно, каждым годом службы мне работать становиться только интереснее.

- Какими качествами должен обладать эксперт?

Работа на месте происшествия очень сложная физически и психологически. Нужно быть собранным и сконцентрированным. Чтобы провести экспертизу зачастую уходят сутки, поэтому эксперт-криминалист должен обладать хорошей выдержкой, усидчивостью, внимательностью. Чтобы выстроить логическую цепочку действий преступника необходимо обладать дедуктивным мышлением, способностью мыслить аналитически, быть эрудированным и высокоинтеллектуальным, проявлять интерес к головоломкам, и зачастую мыслить нестандартно.Работа криминалиста требует постоянного саморазвития.В нашем коллективе работают специалисты своего дела, мы уже как семья, столько лет вместе бок о бок, всегда поддерживаем друг друга.Это уже образ жизни, труд по призванию. Я с почтением и уважением вспоминаю тех, кто служил в годы милиции, обучал меня и делился профессиональным опытом. Сегодня наш мужской коллектив разбавили две очаровательные девушки, которые успешно применяют свои знания и навыки. Несмотря на то, что работа достаточно тяжелая, девушки несут службу и заступают на суточные дежурства наравне с опытными сотрудниками.

- Какие именно экспертизы проводятся в Вашем подразделении?

На сегодняшний день в Озерске в экспертно-криминалистическом отделении выполняется производство дактилоскопической экспертизы, трасологической (следы подошв обуви, исследования замков и запорных устройств, следы орудий взлома, и т.д.), технико-криминалистической экспертизы документов (подлинность денежных билетов, ценных бумаг), почерковедческой экспертизы, баллистической экспертизы, портретной, экспертизы холодного и метательного оружия, автотехнической, транспортно – трасологической и химической экспертизы.

Помимо того, что майор полиции Александр Самиевич служит в таком интересном и важном подразделении, он с удовольствием принимает участие в культурных ведомственных мероприятиях и конкурсах. Не проходит без его участия ежегодная акция «Студенческий десант», а также всегда вызывает интерес и восторг у школьников и студентов процедура снятия отпечатков пальцев наэкскурсиях в музее УМВД.

Руководство и коллектив УМВД России по ЗАТО г.Озерск поздравляет сотрудников и ветеранов экспертно-криминалистической службы с профессиональным праздником! Желаем вам крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия, а также весомых профессиональных достижений и высоких показателей в служебной деятельности!