2023-03-02PKT10:39:00 | Новости Городские новости Оперативная обстановка и прогноз возможных ЧС на 02.03.2023 г. Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа. 1. Сегодня четверг, 02 марта 2023 года. 2. В 6 часов утра: • температура воздуха в городе была: - 8 ° С • атмосферное давление 722 мм. рт. столба • относительная влажность воздуха 60 % • ветер западный 4 м/с 3. Сообщений чрезвычайного характера в службу не поступало. 4. За прошедшие сутки в городе ДТП не зарегистрировано . 5. Плановые отключения в жилых домах производятся: Вид отключения. Адреса. Время отключения. 1 В сетях холодного водоснабжения: Бажова 2,12, Кирова 13,15,19,22,26, Свердлова 38, Торговый проезд 2,4, Чапаева 1,3,5,6,7,8,9,11,14,16 с 9 час до окончания работ Октябрьская 12, Иртяшская 5, К.Маркса 1-4п с 9 до 12 часов Гайдара 26-5,6 п-ды, Дзержинского 35-10,11,12 п-ды с 9 до 13 часов К.Маркса 6-1п с 11 до 16 часов 2 В сетях электро-снабжения: Набережная 1, Блюхера 24,26, Комсомольский проезд 3,5,7,11, Музрукова 41-4,5,6п-ды с 9 до 17 часов 3 В сетях горячего водоснабжения и отопления: К.Маркса 2, Гайдара 8,10 с 9 час до окончания работ Дзержинского 60, К.Маркса 22-7п с 9 до 12 часов Гайдара 26-5,6 п-ды,, Дзержинского 35-10,11,12 п-ды с 9 до 13 часов К.Маркса 6-1п с 11 до 16 часов К.Маркса 16-4п с 9 до 14 часов К.Маркса 23-2п, с 14 до 17 часов Вниманию озерчан! Будьте осторожны – на улицах гололедица. Во избежание дорожно-транспортных происшествий просьба к водителям строго соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим. Уважаемые пешеходы! Переходите проезжую часть в строго обозначенных местах, дождавшись разрешающего сигнала светофора и полной остановки транспортного средства. 1.5. РХБ: радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории области в норме. 1.6. Мониторинг радиационного фона на территории Челябинской области (по показаниям «Территориальной подсистемы комплексной системы мониторинга за состоянием защиты населения на радиоактивно загрязненных территориях» (КСМ-ЗН)). № п/п Место положение точки замера Уровень радиации, мк Зв/час 1 г. Касли, ПЧ 60 0,13 2 г. Кыштым, ПЧ 38 0,12 3 с. Кунашак, ПЧ 65 0,11 4 с. Аргаяш, ПЧ 56 0,11 5 г. Озерск, ПУ ГОЧС 0,12 6 г. Озерск, пос. Новогорный, ул. Южноуральская, 5; в/ч 63330 0,12 Согласно санитарным правилам и нормативам СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009" предельно допустимый уровень радиационного фона составляет: - для населения - 0,57 мк Зв/ч. 2. Обстановка на водных объектах: происшествий на водных объектах за прошедшие сутки на водных объектах округа не произошло. 3. Лесопожарная обстановка: в связи со стабилизацией пожарной обстановки на территории Озерского городского округа, установлением погодных условий, способствующих снижению класса пожарной опасности и в соответствии с постановлением Правительства Челябинской области от 27.05.2022 № 311-П «Об отмене особого противопожарного режима на территории Челябинской области» с 01.06.2022 отменен особый противопожарный режим на территории Озерского городского округа» (Постановление администрации Озерского городского округа от 31.05.2022 №1524 «Об отмене особого противопожарного режима на территории Озерского городского округа»). 4. Чрезвычайные ситуации на контроле: нет. Прогноз чрезвычайных ситуаций, происшествий и аварий на 02 марта 2023 года. 1. Природные ЧС: не прогнозируются. Метеорологическая обстановка: Погоду в Челябинской области будет определять атмосферный фронт низкого давления. Челябинская область Облачно с прояснениями, местами небольшой снег, в горах до умеренного, в отдельных районах метели. Ветер юго-западный, западный 7-12 м/с, местами порывы ночью до 15 м/с, днем до 17 м/с. Температура воздуха ночью минус 9-14°, при прояснении до минус 17°, днём минус 3-8°. НЯ: не прогнозируются. ОЯ: не прогнозируются. 2.Техногенные ЧС: сохраняется вероятность возникновения ЧС, обусловленных авариями на объектах автомобильного транспорта, объектах и линиях энергосистем, аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения. 3. ДТП: в результате снижения видимости и ухудшения эксплуатационного состояния дорог при выпадении осадков, а также нарушений водителями транспортных средств правил дорожного движения и скоростного режима сохраняется вероятность возникновения дорожно-транспортных происшествий на федеральных и региональных автомобильных дорогах М-5. 4. ЖКХ: прогнозируются аварийные ситуации на системах ЖКХ и энергетики (Р=0,4) в связи с изношенностью инженерных сетей, порывами линий электропередач при усилении ветра свыше 15 м/с и аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения. 5. Бытовые пожары: возникновение пожаров в жилом секторе прогнозируется в количестве 19-24 случая. Основные причины – неосторожное обращение с огнем, нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, нарушение правил устройства и эксплуатации печей. 6. Биолого-социальные ЧС: не прогнозируются. 7. Опасные инфекционные заболевания животных: сохраняется вероятность заболевания животных бешенством (источник – лисы, собаки, кошки). 8. Опасные инфекционные заболевания людей: Сохраняется вероятность (Р=0,5) заболевания населения внебольничной пневмонией, коронавирусом COVID-19 (источник - позднее выявление больных, несвоевременное проведение противоэпидемических мероприятий). 9. За сутки Единой дежурно-диспетчерской службой Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» принято и обработано 194 обращения. http://www.ozerskadm.ru/about/info/oper_env/53934/ alebedeva 2023-03-02PKT10:39:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! - 0 + Вконтакте

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