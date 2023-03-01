В Челябинской области из-за непогоды продлили ограничение движения на трассе М-5.

На федеральной трассе М-5 продлили ограничение движения из-за непогоды. По прогнозам метель, ветер и сильный снегопад продержатся до 6 марта. Дорожники будут в усиленном режиме расчищать дороги на участке с 1549 км (граница с Республикой Башкортостан) по 1758 км (в районе Миасса). Об этом сообщают в Управлении федеральных автодорог на Южном Урале.

Как сообщают дорожники, на этот участок перебросят технику из других районов, чтобы своевременно убирать снег на трассе и стоянках грузового транспорта. На время ограниченной видимости и плохой погоды подрядчики из Челябинской области и Башкортостана привлекут к работам дополнительную снегоуборочную технику.

Упрдор «Южный Урал» рекомендует отменить дальние поездки. Если это невозможно — водителей просят строго соблюдать скоростной режим, заранее подготовиться к поездке и проверить исправность транспорта.

Узнать о состоянии проезда, а также сообщить о нештатной ситуации на федеральных трассах можно по телефону круглосуточной дежурно-диспетчерской службы ФКУ Упрдор «Южный Урал» +7982 331 37 84 (WhatsApp).

https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/v-chelyabinskoy-oblasti-iz-za-nepogody-prodlili-ogranichenie-dvizheniya-na-trasse-m-5/