Хоккей, по которому мы все скучали!

2 марта в вечернее время инспекторами ДПС ОГИБДД УМВД России по ЗАТО г.Озерск был остановлен «Ниссан Кашкай» под управлением 53 – летнего жителя Озерска. Мужчина не имел водительского удостоверения, к тому же по внешним признакам находился в состоянии опьянения. Подробнее