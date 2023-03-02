Хоккей, по которому мы все скучали!

Житель Озерска 1982 года рождения решил приобрести в сети Интернет каркасный бассейн. Не убедившись в надежности интернет-магазина оплатил товар, перейдя по ссылке от неизвестного, выдававшего себя за продавца. Подробнее
2 марта в вечернее время инспекторами ДПС ОГИБДД УМВД России по ЗАТО г.Озерск был остановлен «Ниссан Кашкай» под управлением 53 – летнего жителя Озерска. Мужчина не имел водительского удостоверения, к тому же по внешним признакам находился в состоянии опьянения. Подробнее
На федеральной трассе М-5 продлили ограничение движения из-за непогоды. По прогнозам метель, ветер и сильный снегопад продержатся до 6 марта. Дорожники будут в усиленном режиме расчищать дороги на участке с 1549 км (граница с Республикой Башкортостан) по 1758 км (в районе Миасса). Подробнее
25.02.2023г. на хоккейном корте стадиона «Труд» прошёл традиционный товарищеский матч в формате «Русской классики», посвящённый Дню защитника Отечества, между командами «Маяк» и «Сигнал»(МЧС). О том, как прошла встреча и о будущем озерского хоккея - в нашем следующем сюжете.