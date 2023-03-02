Житель Озерска лишился денежных средств при покупке бассейна в сети Интернет.

Житель Озерска 1982 года рождения решил приобрести в сети Интернет каркасный бассейн. Не убедившись в надежности интернет-магазина оплатил товар, перейдя по ссылке от неизвестного, выдававшего себя за продавца. Уже после покупки мужчина решил прочитать отзывы и понял, что данный ресурс является мошенническим. Так, потерпевший лишился 12 740 рублей и обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело.

Полиция предупреждает, ссылки для оплаты или получения денег ведут на фальшивую страницу, с помощью которой мошенники узнают реквизиты карт покупателей и получают доступ к их счетам.⁣

Уважаемые граждане, будьте внимательны при переходе по ссылкам в сети Интернет, обращайте внимание на адрес в строке браузера, он может отличаться от официального всего лишь одним символом.

Цель мошенников – завладеть вашими деньгами. Для этого достаточно получить от вас полные данные карты (номер, дата окончания срока действия и CVV/CVC-код), создать с неё перевод и подтвердить его кодом из SMS, которое придет на ваш телефон, поэтому ни при каких обстоятельствах не сообщайте реквизиты карт и пароли из сообщений!