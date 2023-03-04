Работа светофорных объектов на двух перекрестках в Озерске будет приостановлена.

Управление капитального строительства и благоустройства администрации Озерского городского округа, доводит до сведения жителей, что 06.03.2023 г. с 09:00 ч. до 17:00 ч., в связи с проведением ремонтных работ на ТП-14, будет прекращена подача электроэнергии на перекрестках: пр. Победы – ул. Менделеева и пр. Ленина – ул. Менделеева, в связи с чем работа светофорных объектов здесь будет приостановлена.

Просьба к водителям и пешеходам обратить особое внимание на правила дорожного движения при пересечении данного перекрестка.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/53954/