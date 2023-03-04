Штормовой ветер до 21 м/с ожидается в Челябинской области

В Челябинской области 6 марта 2023 года ожидаются порывы ветра до 16-21 м/с.

По прогнозам синоптиков, до 20 часов понедельника в регионе будет действовать желтый уровень погодной опасности, что означает «погода потенциально опасна».

Так, в отдельных районах прогнозируется гололедица на дорогах, в горах она будет сильная, возможны гололедно-изморозевые отложения, местами порывы ветра до 16-21 м/с, метели, предстоящей ночью в горах местами сильный снег, следует из сообщения.

«По данным Челябинского ЦГМС: 6 марта в отдельных районах области ожидаются снег и мокрый снег, временами с дождем, ночью в горах – до сильного, метели, гололедные явления, в горах – сильная гололедица, местами порывы ветра 16-21 м/с», – сообщает ЕДДС-112 .

Водителям рекомендовано снизить скорость, соблюдать дистанцию, избегать опасных маневров и не парковать автомобили рядом с деревьями. Пешеходам посоветовали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями и не оставлять детей без присмотра.

https://dostup1.ru/society/Shtormovoy-veter-do-21-ms-ozhidaetsya-v-Chelyabinskoy-oblasti_160082.html