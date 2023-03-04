В Детской музыкальной школе №1 состоится концерт Народного артиста Российской Федерации, органиста Владимира Хомякова

Музыкант ведёт активную концертную деятельность в стране и за рубежом. Выступает с концертами в большинстве органных залов СНГ, а также в Германии, Швейцарии, Голландии, Италии, Дании, Швеции и Финляндии.

С 1992 В. Хомяков является артистическим директором Челябинских международных органных фестивалей («Новое органное движение», «Прощай, XX век», «Laudatio Organi», «JAZZ & PIPE ORGAN», «Фестиваль премьер», проект «Картины музыкального пространства» и др.).

Один из основателей ассоциации российских органистов «Новое органное движение».

Обладая обширным и разнообразным репертуаром, включающим органную музыку четырёх столетий, наряду с классическим репертуаром В. Хомяков часто исполняет произведения современных авторов и Новую импровизационную музыку. Кроме сольных концертов выступает в ансамбле с вокалистами, хоровыми коллективами и оркестрами. С интересом относится к новым формам концертов, экспериментальным проектам: выступление совместно с квартетом В. Резицкого на «Международных днях джаза» в Архангельске (1995), программы с ведущими музыкантами российской джазовой сцены Д. Крамером (рояль), А. Шилклопером (валторна), С. Пронем (труба), И. Паращуком (саксофон), а также Д. Шмалем (труба, Германия). В 2001 В. Хомяков стал победителем Первого международного конкурса «Jazz & Churchorgan» (Ганновер, Германия) и участвовал в совместном концертном туре по Германии с известными джазовыми органистами Западной Европы: Барбарой Деннерляйн, Родой Скотт и Яспером ван'т Хофом.

Информацию по концерту можно получить по тел. 2-56-45, 2-51-44, 2-51-33 в рабочие дни.