Депутаты внесли изменения в ряд нормативно-правовых актов.

В ходе сессии 2 марта Собранием были приняты решения, касающиеся социальных выплат детям-инвалидам, организации летнего отдыха детей мобилизованных граждан, развития коммунальной инфраструктуры округа, содержания жилого помещения.

Исполняя закон Челябинской области

В октябре 2022 года был принят закон РФ о дополнительных мерах социальной поддержки родителей, воспитывающих детей-инвалидов до 18 лет. Законодатели значительно увеличили размер социальной выплаты и изменили порядок предоставления компенсации. Кроме того, в закон также были внесены изменения о передаче государственных полномочий по социальной поддержке данной категории граждан органам местного самоуправления. Местные парламентарии приняли решение определить уполномоченным органом в округе Управление социальной защиты населения.

Следует отметить, что по решению губернатора Алексея Текслера компенсация родителям за самостоятельно оплаченные услуги по реабилитации детей-инвалидов предоставляется в Челябинской области с 2020 года. Максимальный размер выплаты составлял 28 754 рубля, а минимальный срок реабилитации составлял достаточно продолжительный срок 21 день, что было не всегда удобно родителям и детям этой социальной категории.

Согласно новому изменению с 1 января 2023 года сумма выплаты увеличена практически в три раза, до 100 тысяч рублей. Кроме того, вместо компенсации родители могут выбрать сертификат на 100 тысяч рублей. В этом случае стоимость услуг не будет возмещаться родителям – средства будут направлены организации, предоставившей услуги по реабилитации детей-инвалидов. Минимальный срок прохождения реабилитации теперь составляет 10 календарных дней, что значительно удобнее детям и родителям, а кроме того, позволяет пройти лечение несколько раз в год.

С заботой о детях мобилизованных граждан

По проекту решения о внесении дополнений в Положение об организации отдыха детей в каникулярное время в Озерском городском округе информацию представила начальник Управления образования администрации Любовь Горбунова. Она пояснила, что предложенные дополнения дают право детям граждан Челябинской области, призванным на военную службу по мобилизации, а также детям военнослужащих и добровольцев, погибших в результате участия в специальной военной операции, получить отдых и оздоровление в каникулярное время в первоочередном порядке. Ранее данные дополнения были внесены в три региональных документа, местное положение было приведено в соответствие с областными нормативными актами. Депутатским корпусом предложенные изменения были поддержаны единогласно.

Коммунальная инфраструктура – в развитии

«Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Озерского городского округа», как и генеральный план, является документом стратегического планирования.

Поясним, что в соответствии с Градостроительным кодексом РФ Управлением ЖКХ была проведена актуализация данной программы, утверждённой депутатским корпусом в мае 2019 года. Программа включает в себя мероприятия по строительству и реконструкции систем коммунальной инфраструктуры, которые предусмотрены региональными и федеральными программами.

Специалистами был произведён анализ систем электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, водоотведения, обращения с ТКО. Выстроен прогноз темпов и объёмов жилищного строительства и общественно деловой застройки. Определены финансовые потребности для реализации программы и источники финансирования, рассчитаны тарифные последствия и установлены расходы из бюджета округа на социальную поддержку и субсидии населению. В ходе актуализации были учтены и устранены замечания, выданные прокуратурой, Собранием депутатов и структурными подразделениями администрации.

Предложенные изменения ранее прорабатывались на профильной депутатской комиссии, на сессии новую редакцию Программы депутаты утвердили.

Важно для нанимателей жилых помещений

Также на рабочем заседании местные парламентарии согласовали размер платы за содержание жилого помещения по договору социального найма.

Действующий в округе размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей был установлен год назад 1 марта 2022 года. Учитывая инфляцию, а также повышение минимального размера оплаты труда, которое в прошлом году производилось дважды, в проекте решения было предложено с 1 марта 2023 года проиндексировать размер платы на пять процентов.

По оценке специалистов управления экономики администрации, это приведет к повышению платы на 91 копейку за квадратный метр в месяц (для домов с полным благоустройством и лифтом в Озерске). Напоминаем, что данное решение является обязательным только для жилых помещений, занимаемых по договору социального найма или договору найма жилого помещения государственного или муниципального жилищного фонда. Собственники квартир самостоятельно устанавливают размер такой платы решением общего собрания жильцов многоквартирного дома.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/53947/