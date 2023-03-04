28-летний житель Озерска перевел полмиллиона рублей оформленных в кредит на «безопасный счет».

Накануне в Управление МВД России по ЗАТО г.Озерск поступали звонки от бдительных граждан, которым звонили мошенники представляясь работниками правоохранительных структур или банковских организаций.

Благодаря масштабной профилактической работе сотрудников полиции жители города были осведомлены о способах обмана и не поддались на провокации аферистов, однако 28-летний местный житель поверил злоумышленникам, оформил кредит и перевел его на продиктованный счет.

Мужчине звонили с разных номеров на мессенждер, представлялись сотрудниками полиции, Центробанка, ФСБ, отправляли фотографии своих служебных удостоверений, грозили ответственностью за разглашение сведений о ходе расследования уголовного дела об утечке его персональных данных. Все это убедило озерчанина в необходимости оформить кредит 500 000 рублей в банковском приложении и перевести его на «безопасный счет». Уже после озерчанин вспомнил о том, что на работе сотрудники полиции проводили лекции об актуальных способах мошенничества и понял, что стал очередной жертвой обмана.

По данному факту следственным отделом Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество). Максимальная санкция данной части статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет.

Полиция вновь призывает прекращать телефонные разговоры с неизвестными. Кем бы они вам не представились, если речь заходит о ваших деньгах - это мошенники!