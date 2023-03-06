Госавтоинспекция Озерска присоединилась к Всероссийской акции «Цветы для Автоледи».

В преддверии Международного женского дня на площади имени Ленина сотрудники Госавтоинспекции по традиции провели любимую всеми акцию «Цветы для Автоледи».

Инспекторы ДПС ОГИБДД УМВД России по ЗАТО г.Озерск младший лейтенант полиции Александр Иванцов и лейтенант полиции Алена Сергеева останавливали женщин за рулем для того, чтобы поздравить их с весенним праздником, пожелать всего самого хорошего и вручить букет из тюльпанов от сети цветочных магазинов «Флоренция».

Кроме того, Александрой Лебедевой - главным редактором информационных ресурсов «Озерск.ru» и «УКС – ТВ», были вручены приятные подарки от сети супер-маркетов «Парфюм-Лидер».

Подарив каждой из участниц прекрасное настроение, организаторы акции пожелали автолюбительницам счастливого пути и неукоснительного соблюдения Правил дорожного движения.

Госавтоинспекция Озерска благодарит всех социальных партнеров, в том числе представителей автошколы «ДОСААФ»: Антона Чучалина и Юлию Меньшакову, сеть цветочных магазинов «Флоренция», а также за сеть супер-маркетов «Парфюм-Лидер» за предоставленные подарки для участниц акции.