Житель Озерска потерял 1,6 млн. руб., решив заработать на инвестициях.

В Озерске мошенники обманули местного жителя более чем на 1,6 млн рублей – мужчина посчитал, что инвестировал их на торговой платформе.

В полиции 33-летний озерчанин рассказал, что в мессенджере ему поступило предложение от неизвестного заработать на инвестициях. Перейдя по ссылке из сообщения, он зарегистрировался на торговой платформе, которая потом оказалась мошенническим сайтом, и в течение месяца вносил на нее деньги. Наблюдая за ростом прибыли в приложении, мужчина решил получить заработанные средства, однако с этим возникли проблемы. «Служба технической поддержки» сначала сообщила, что необходимо внести налог, а потом оплатить процент от выводимой суммы.

Мужчина понял, что стал жертвой обмана и обратился в полицию.

Аналогичным образом пострадали две жительницы Чебаркуля, 22 и 23 лет. Они увидели в соцсетях объявление, что некий предприниматель вкладывает деньги в бизнес, и уже через сутки возвращает удвоенную сумму. Решив заработать, одна из девушек перевела 4 тыс. рублей и действительно на следующий день получила 8 тыс. Однако, когда она вместе с подругой перевела 15 тыс. и 12 тыс. рублей, возврата не произошло.

В полиции по обоим случаям возбудили уголовные дела о мошенничестве.

https://dostup1.ru/finance/Zhitel-Ozerska-poteryal-16-mln-reshiv-zarabotat-na-investitsiyah_160247.html