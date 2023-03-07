Синоптики изменили долгосрочный прогноз на март в сторону потепления.

Синоптики внесли корректировку в долгосрочный прогноз на март – по уточненным данным, в конце месяца температура поднимется до 11-13 градусов.
Согласно прогнозу, уверенное потепление начнется с 25 марта, когда термометры покажут плюс 7. Далее показатели будут плавно расти, и к 30 марта достигнут 11 градусов выше нуля, а 31 марта – плюс 13.
До 25 числа южноуральцев ждет переменчивая погода с колебаниями температур от плюс 6 градусов 15 марта до 2 ниже нуля 20-го и 23-го.
Вплоть до 28 марта прогнозируется преимущественно пасмурная погода, либо переменная облачность. Ясный день возможен только 17 марта.
Ранее синоптики прогнозировали перепады температур без существенного потепления вплоть до конца месяца.
https://dostup1.ru/society/Sinoptiki-izmenili-dolgosrochnyy-prognoz-na-mart-v-storonu-potepleniya_160235.html