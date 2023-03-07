В Озёрске в рамках регионального проекта «Старшее поколение» организован уход за пожилыми людьми.

В рамках регионального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография» Комплексный центр социального обслуживания населения» Озерского городского округа в числе пяти муниципальных образований Челябинской области с 2022 года участвует в реализации пилотного проекта по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в уходе. Социальные услуги по уходу предоставляются в целях обеспечения гражданам поддержки их жизнедеятельности, а также содействия родственникам, осуществляющим уход.

Уход на дому в рамках пилотного проекта организован на бесплатной основе 13 жителям города с третьим уровнем нуждаемости в уходе, в объеме 28 часов в неделю. Трудоустроено 9 помощников по уходу, из них 1 осуществляет родственный уход. Помощники по уходу прошли обучение методам ухода на базе Комплексного центра и Уральского медицинского колледжа. Профессиональный уход и возможность больше времени уделять общению дали положительные результаты. Улучшилось качество жизни граждан: соблюдается санитарно – гигиеническая безопасность, организовано правильное питание, используется дополнительная коммуникация, осуществляется ежедневное наблюдение за состоянием здоровья человека.

В рамках межведомственного взаимодействия медицинские работники осуществляют осмотр и коррекцию лечения получателей социальных услуг по уходу, дают рекомендации по составлению индивидуальных планов ухода.

Для получателей услуг по уходу и их родственников функционируют социальные сервисы: пункт проката технических средств реабилитации, школа ухода. В 2023 году Министерством социальных отношений Челябинской области выделены финансовые средства для приобретения технических средств реабилитации и средств ухода. Каждый получатель социальных услуг по уходу будет обеспечен всем необходимым для качественного предоставления социальных услуг и создания адаптированного пространства нахождения человека.

Информация Управления социальной защиты населения администрации ОГО.