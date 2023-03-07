В Озерске прошёл турнир по теннису среди женщин.

В преддверии международного женского дня в СК «Авангард» прошел ежегодный турнир Озерского городского округа по теннису среди женщин в одиночном разряде. В турнире приняли участие 9 представительниц прекрасного пола. Все игры были интересны для зрителей.
Места распределились следующим образом:
1 место – Кычкова Юлия
2 место – Полтавская Анна
3 место – Зотова Ольга
Поздравляем победителиницу и призеров турнира! Желаем всем участницам отличного здоровья и дальнейших спортивных достижений!
Информация и фото федерации тенниса Озерского городского округа.