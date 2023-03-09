В Озерске юным талантам открыта дорога для творчества.

В год 120-летия великого академика Игоря Курчатова в озерской школе №27 в 26-й раз прошли Курчатовские чтения.

Это мероприятие продолжает традиции по созданию условий для развития научно-исследовательской деятельности и творческой активности юных талантов. 17 лет назад, когда к исследователям-старшеклассникам присоединились ученики 3-5-х классов, конференция стала носить название «Курчатовские чтения».

4 марта во время открытия конференции научно-исследовательского общества учащихся округа с приветственным словом к школьникам обратился Игорь Курчатов. Актер театра «Наш дом» Андрей Сюськин в образе Игоря Васильевича был крайне правдоподобен.

В этом году в Курчатовских чтениях приняли участие 81 учащийся из 12 общеобразовательных организаций, ДЭБЦ и ДТДМ. Работа конференции прошла в разных секциях по направлениям культуры, истории, информационных технологий, естественных наук. На суд экспертов было представлено 86 докладов, 30 из которых выполнили учащиеся 4-5-х классов, а 56 – учащиеся 6-11-х классов. В числе участников, кроме озерских ребят, были и лицеисты из Снежинска.

Оценивал работы детей экспертный совет, в который вошли педагоги школ, сотрудники различных подразделений администрации округа, преподаватели ОТИ НИЯУ МИФИ, специалисты ПО «Маяк» и ЮУрИБФ, других организаций. Как всегда, градообразующее предприятие приготовило подарки для участников Курчатовских чтений.

Антон Ламбин, инженер по стандартизации единой нормативно-справочной информации службы информационных технологий ПО «Маяк», четвертый год в качестве эксперта оценивает работы школьников по информационным технологиям. В этом году, по мнению «маяковца», самой интересной стала работа по созданию протеза руки.

Инженер-конструктор управления предприятия Татьяна Романова, выпускница школы №27, участвует в Курчатовских чтениях в качестве эксперта с 2009 года:

- Интересно наблюдать, как взрослеют дети и растет уровень их исследовательских работ. Я сегодня с удовольствием слушала доклад о том, как воспитанники астрономического кружка ДТДиМ открывают новые небесные тела. Ребята ведут наблюдения за звездным небом, собирают информацию искусственных спутников, анализируют ее, делают расчеты – и открывают новые звезды!

Инженера-технолога завода радиоактивных изотопов Марию Тихонову взволновал доклад о Марсе:

- И, хотя вопрос «Есть ли жизнь на Марсе?» остается открытым, но то, с каким энтузиазмом юный докладчик приводил доводы как в поддержку этой гипотезы, так и против, вдохновляет на поиски истины.

– Удивляет, как ребята находят время для занятий исследовательской работой при такой загруженности в школе, – отметила начальник группы технологии и материалов спецпроизводства ЦЗЛ, кандидат химических наук Татьяна Волкова. – Радует глубина исследований и разнообразие тем, которые волнуют ребят. Хорошо продумана работа воспитанников ДЭБЦ про озеленение города. Интерес экспертов вызвал доклад про автомобильные масла: докладчик изучил все масла, их характеристики – настоящий юный автолюбитель!

Пожалуй, одним из самых необычных был доклад девятиклассника школы №27 Льва Карелина о панк-культуре. Юный докладчик был в образе, навеянном 90-ми годами прошлого века: с ирокезом на голове и гитарой. Оказывается, одним из первых панков был древнегреческий философ Диоген, который жил в бочке и тем самым проповедовал аскетизм и близость к природе.

По итогам Курчатовских чтений среди школьников 6-11-х классов 32 ребенка получили дипломы 1-й степени и 20 школьников – 2-й степени. Специальные призы от ПО «Маяк» за лучшие работы в номинации «Будущее Росатома» получили Мария Лосева (школа №32), Ирина Бачурина (школа №32), Анна Кондратьева (лицей №39), Михаил Ворошилов (лицей №39) и Семен Работнов (школа №33).

В экспертный совет Курчатовских чтений вошли депутаты Собрания Озерского городского округа Вадим Каримов и Василий Сметанин.

Василий Сметанин:

- Дети - наше будущее. Особенно те, кто увлекается научными изысканиями, пробует открывать новые горизонты. Именно поэтому «Курчатовские чтения» — это прекрасная возможность им проявить себя. На конкурсный отбор было представлено много работ в разных направлениях. Думаю, некоторые из них станут предметами серьезного изучения компетентными людьми. Все, кто принял участие в мероприятии, являются научным потенциалом, который мы должны сберечь.

Использованы материалы информационного центра ФГУП «ПО «Маяк».

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/54006/