Стартовал 1 этап Общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью».

Отделение по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по ЗАТО г.Озерск информирует, что на территории региона с 13 по 24 марта 2023 года состоится первый этап Общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью».

Акция организована в целях привлечения общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков, а также для сбора и проверки оперативно-значимой информации, оказания квалифицированной помощи и консультирования граждан по вопросам лечения и реабилитации наркозависимых лиц.

О фактах незаконного оборота наркотиков в Челябинске можно сообщить по телефонам: 8 (351) 265-02-00, 8 (351) 266-14-14 или 02 (с мобильных номеров – 102).

В дежурную часть Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск сообщить по телефонам по телефонам 2-50-85 или 02,112. Конфиденциальность гарантируется.

Кроме того, квалифицированную помощь и консультацию по вопросам лечения и реабилитации наркопотребителей можно получить по телефону «горячей линии» Челябинской областной наркологической больницы: 8 (351) 775-11-91. Сотрудники больницы готовы к увеличению количества звонков и окажут необходимую информационную и психологическую помощь наркопотребителям и членам их семей.