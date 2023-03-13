Состоялся открытый командный Чемпионат Озерского городского округа по настольному теннису.

Самая «ходовая» схема мошенников, где они звонят от имени службы безопасности банка и говорят, что под каким либо предлогом некто пытался незаконным способом завладеть деньгами жертвы, сработала и в этот раз. К сожалению, потерпевшим стал 71-летний пенсионер, который прежде видел профилактическую информацию в СМИ, но не предполагал, что сам окажется обманутым аферистами. Подробнее