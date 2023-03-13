Состоялся открытый командный Чемпионат Озерского городского округа по настольному теннису.

Соревнования прошли 12 марта в СК "Авангард ". В турнире приняли участие спортсмены Вишневогорска, Снежинска и Озерска. Борьба за призовые места была серьёзная. Призеры определялись по большему показателю соотношения выигранных встреч к проигранным, так как три команды набрали одинаковое количество очков.
Итоги открытого командного Чемпионата Озерского городского округа по настольному теннису:
1 место – команда Озерск-2 (Зеленин Андрей, Иванов Сергей и Якимова Виталина)
2 место – команда Снежинска (Кацай Артур, Тюрин Александр и Ломакин Юрий)
3 место – сборная Озерск-1 (Безукладников Эдуард, Султанов Тимур и Постников Валерий, спортсмен из Вишневогорска).
На фото призеры представлены справа налево.
Организаторы выражают благодарность Управлению по ФКиС и МБУ " Арена " за помощь в проведении Чемпионата.