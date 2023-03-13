Вниманию участников дорожного движения!

Управление капитального строительства и благоустройства администрации Озерского городского округа информирует:

14.03.2023 г., с 08:00 ч. до 16:00 ч. в связи с проведением ремонтных работ на ТП-14 будет прекращена подача электроэнергии на перекрестках: пр. Победы – ул. Менделеева и пр. Ленина – ул. Менделеева, в связи с чем работа светофорных объектов на данных перекрестках будет приостановлена.

Просьба к водителям и пешеходам обратить особое внимание на правила дорожного движения при пересечении данного перекрестка.