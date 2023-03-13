Открыт набор в IT- Академию Серебряного возраста.

Уважаемые пенсионеры города Озерска, вас приглашают на обучение "цифровой" грамотности с использованием современных технических гаджетов: ноутбуков, смартфонов.

Обучение включает в себя несколько этапов:

– знакомство с компьютером и элементами рабочего стола

– работа с программами, файлами и папками

– работа в текстовом редакторе Microsoft Word

– работа в мобильных приложениях: Viber, WhatsApp и т.д.

Отдельное внимание будет уделено работе в сети Интернет:

– находить и сохранять необходимую информацию

– пользоваться электронной почтой Mail.ru.

– использовать широкие возможности личного кабинета на региональном портале Госуслуги.ру и других платформах.

В IT- Академии со слушателями будут работать внимательные лекторы, доступно доносящие учебный материал, готовые ответить на любой вопрос по пройденной теме.

Записаться на обучение можно по телефонам: 8 (35130) 7-72-08, 8 922 697 7754 или в группе https://vk.com/itakademia (ВКонтакте), https://ok.ru/profile/589161648845 (Одноклассники).

Обучение проводится бесплатно.

Открытие IT- Академии Серебряного возраста состоится 27 марта в 14:00 часов в ДК «Строитель».

Проект реализуется с использованием средств гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества.