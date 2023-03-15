Воздух в Челябинской области прогреется до самой высокой отметки с начала весны.

Воздух в Челябинской области в пятницу прогреется до самой высокой отметки с начала весны.

По информации синоптиков, ночью 17 марта в регионе будет минус 7-12, в горах – до минус двух. Завтра днем прогнозируется плюс 7-12.

Такой перепад температуры приведет к образованию гололедицы на отдельных участках дорог.

В течение предстоящих суток будет наблюдаться переменная облачность, без существенных осадков, ветер западный, юго-западный 2-7 м/с, днем местами порывы до 12 м/с.

Ближайшие магнитные бури возможны 26, 30 и 31 марта, сообщают специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

https://dostup1.ru/society/Vozduh-v-Chelyabinskoy-oblasti-progreetsya-do-samoy-vysokoy-otmetki-s-nachala-vesny_160562.html