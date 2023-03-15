На «Маяке» подвели итоги конкурса благотворительных социально значимых проектов.

На заседании Совета по благотворительности ПО «Маяк» подведены итоги открытого конкурса среди некоммерческих организаций по разработке и реализации на территории Озерского городского округа благотворительных социально значимых проектов. Конкурс, посвященный 75-летию предприятия, проводится с целью поддержки инициатив в решении актуальных социальных проблем на территории присутствия ПО «Маяк», популяризации достоверных знаний о ядерных технологиях, атомной энергетике и промышленности.

На конкурс было представлено 42 проекта по номинациям «Образование», «Культура и творчество», «Развитие физической культуры и спорта», «Городская среда», «Забота о ближнем», «Патриотическое воспитание».

По итогам рассмотрения заявок победителями признаны следующие проекты.

В номинации «Образование»:

• «Инженерная проектная смена «Юниоры AtomSkills» 01.07.2023-14.07.2023» (ГБПОУ ОзТК) с корректировкой бюджета.

• «Инженерная проектная смена «Юниоры AtomSkills» 19.06.2023-30.06.2023» (ОТИ НИЯУ МИФИ) с корректировкой бюджета.

• «Шаг вперед» (МБУ ДО «ДТДиМ») с корректировкой бюджета.

• «Фестиваль интеллектуальных игр «Территория игры» (МБУ ДО «ДТДиМ»).

• «Выездная многопредметная школа «Орион» как средство повышения качества образования и профильного самоопределения» (МБОУ «Лицей №23»).

• «Волонтер года-2023» (МБУ ДО «ДТДиМ») с корректировкой бюджета.

В номинации «Культура и творчество»:

• «Древняя история Озерска: ранний железный век» (муниципальное казенное учреждение Озерского городского округа «Городской музей»).

В номинации «Развитие физической культуры и спорта»:

• «Время выбирать спорт» (ОГСООБИ «Легион мастеров») с корректировкой бюджета.

• «Лето на коне» (АНО конный клуб «Город лошадей») с корректировкой бюджета.

В номинации «Городская среда»:

• «Добрый дом» (автономная некоммерческая организация «Городской центр гражданских инициатив»).

В номинации «Забота о ближнем»:

• «Фестиваль волонтеров «Добро-дел» (АНО «Ассоциация волонтеров Южного Урала») с корректировкой бюджета.

• «Создание (строительство, оборудование) кухни для приготовления и хранения питания животных, содержащихся в приюте «Дина» (Фонд помощи животным «Дина» Озерского городского округа).

• «Особая АРТель» (ОГОО РДИ «Наши дети»).

В номинации «Патриотическое воспитание»:

• «Патриотический квест «Курчатовец» (АНО ОСУ «Клевер»).

• «Атомное сердце» (МКУК «ЦБС») с корректировкой бюджета.

• «Образовательная военно-патриотическая игра «Зарница» (хуторское казачье общество г. Озёрск «ХУТОР ОЗЁРСКИЙ») с корректировкой бюджета.

По вопросам заключения договора можно обратиться по телефону (35130) 3-35-72 и по электронной почте AVPetrova@po-mayak.ru.

Источник: информационная служба ФГУП «ПО «Маяк»