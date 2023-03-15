Детская музыкальная школа №1 приглашает на концерт Николая Сивчука.

16 марта поздравления со знаменательным юбилеем принимает старейший врач-хирург Озерска Надежда Бадукина. Общий стаж работы Надежды Николаевны в здравоохранении более 67 лет, но и в свой день рождения она была на рабочем месте. Подробнее