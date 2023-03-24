Сбер предупредил о новой схеме мошенничества при онлайн-покупках.

Специалисты Сбера предупредили о новой схеме мошенничества – обман касается клиентов онлайн-магазинов.

Клиенту магазина, который недавно получил заказ, делают возврат средств. Тут же поступает сообщение якобы от представителя магазина, покупателя просят вернуть деньги, потому что возврат был сделан по ошибке. Мошенники дают реквизиты для перевода. И если отправить средства, то они уйдут в кошелек злоумышленников.

«На самом деле злоумышленники взламывают личный кабинет клиента онлайн-магазина, делают возврат средств и пытаются выманить деньги под предлогом “возврата по ошибке”», – пояснили в Сбереэ

Чтобы избежать такой ситуации, эксперты советуют не вступать в диалог с неизвестным, выдающим себя за сотрудника магазина. Нужно самому связаться с компанией по номерам с официального сайта и прояснить ситуацию. Также следует использовать сложные пароли и не одинаковые комбинации на разных сервисах. Наконец, необходимо настроить двухфакторную идентификацию, если ее поддерживает сайт или приложение. Она обеспечит двойное подтверждение входа на сайт и не пропустит взломщиков.

https://dostup1.ru/finance/Sber-predupredil-o-novoy-sheme-moshennichestva-pri-onlayn-pokupkah_160972.html