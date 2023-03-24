Воспитанница «Легиона мастеров» вошла в сборную области для участия в Первенстве России по кикбоксингу.

С 23 по 26 марта в г. Челябинске, в манеже УГУФК прошло первенство Уральского федерального округа по кикбоксингу в разделе фулл-контакт.

По итогам многодневной борьбы спортсменка ОГСООБИ "Легион мастеров" и федерации бокса и кикбоксинга г. Озерска Котова Мария заняла почётное 2 место и вошла в сборную области для участия в Первенстве России, которое пройдёт в Кемерово в мае.

Тренируется Мария под руководством бригады тренеров Жигмонта Александра, Никулина Дмитрия, Шепелева Дмитрия, Босова Александра.

Информация "Легиона мастеров".