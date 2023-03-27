В ДК «Маяк» прошел отчетный концерт ансамбля бального танца «Золушка».

Мероприятие было приурочено ко Дню работника культуры. В субботу, 25 марта, зрителям и поклонникам была представлена насыщенная, интересная, динамичная программа, в которой выступили разновозрастные группы коллектива.

Начался концерт с красивого номера в исполнении «Сеньоров» под проникновенную мелодию «Шербургских зонтиков». Затем маленькие непоседы группы «Драйв-степ» станцевали зажигательный номер «Догони!», а продолжили программу участники старшего возраста, они показали романтические, страстные, активные танго, вальс, сальсу, румбу и очень нежный и трепетный танец под названием «Птица».

Также в концертной программе были исполнены: номер в стиле ча-ча-ча, весёлые номера – «На спорте» и «Замечательный сосед». Аплодисментами зрители встретили оригинальный номер в этническом стиле «Пульс жизни». Помимо народного коллектива ансамбля бального танца «Золушка» в концерте были задействованы солисты Культурно-досугового центра Дмитрий Черепенин, Ольга Сафарбакова, танцевальные коллективы «Вдохновение» и «Русский стиль». От яркого, насыщенного красками, движением и музыкой действия зрители получили удовольствие и множество впечатлений.

Информация и фото Культурно-досугового центра.