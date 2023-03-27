Озерские горнолыжники и сноубордисты успешно выступили на Кубке губернатора Челябинской области.

25-го марта на горнолыжном курорте в г. Миасс состоялся Кубок Губернатора Челябинской области по горным лыжам и сноуборду.

В этом году Кубок проходил в юбилейный, двадцатый раз, и в двадцатый раз в нём принимали участие спортсмены Озёрска, которые, в том числе, тренируются на Горнолыжном комплексе "Егоза".

В этом году участвовали две команды от ФГУП "Маяк" по лыжам и сноуборду и команда по сноуборду компании "Уральских кабельных сетей - Озерск".

Команда "Маяка" по сноуборду в составе:

Евгения Рябухина

Евгения Красноруцкого

Евгении Ильковой

заняла первое место!

Команда УКСа по сноуборду в составе:

Владимира Забугорнова

Елены Люлюк

Артёма Девятаева

занята четвертое место!

Лыжники "Маяка" - на пятом месте.

В целом, в мероприятии приняли участие 29 команд – представители банков, СМИ, туристических компаний, предприятий, а также команды глав городов из Челябинской области, Тюмени, Уфы и Екатеринбурга.

Помимо взрослых команд в мероприятии принимало участие и 150 детей, в том числе и ребята, которые тренируются на "Егозе" у Павла Александровича Брялина и Натальи Сергеевны Чугуновой:

СНОУБОРД

Александр Уфимцев (2 место в группе)

Ярослав Ананин

ЛЫЖИ

Борис Ломовцев (3 место)

Харитонов Артём

Малышкины Кирилл и Александр

Анатолий Нестеренко

Варвара Волкова

София Чечеткина

Поздравляем всех участников и победителей! Гордимся озерскими спортсменами!

Информация предоставлена глк "Егоза".