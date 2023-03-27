Озерские горнолыжники и сноубордисты успешно выступили на Кубке губернатора Челябинской области.

25-го марта на горнолыжном курорте в г. Миасс состоялся Кубок Губернатора Челябинской области по горным лыжам и сноуборду.
В этом году Кубок проходил в юбилейный, двадцатый раз, и в двадцатый раз в нём принимали участие спортсмены Озёрска, которые, в том числе, тренируются на Горнолыжном комплексе "Егоза".
В этом году участвовали две команды от ФГУП "Маяк" по лыжам и сноуборду и команда по сноуборду компании "Уральских кабельных сетей - Озерск".
Команда "Маяка" по сноуборду в составе:
Евгения Рябухина
Евгения Красноруцкого
Евгении Ильковой
заняла первое место!
Команда УКСа по сноуборду в составе:
Владимира Забугорнова
Елены Люлюк
Артёма Девятаева
занята четвертое место!
Лыжники "Маяка" - на пятом месте.
В целом, в мероприятии приняли участие 29 команд – представители банков, СМИ, туристических компаний, предприятий, а также команды глав городов из Челябинской области, Тюмени, Уфы и Екатеринбурга.
Помимо взрослых команд в мероприятии принимало участие и 150 детей, в том числе и ребята, которые тренируются на "Егозе" у Павла Александровича Брялина и Натальи Сергеевны Чугуновой:
СНОУБОРД
Александр Уфимцев (2 место в группе)
Ярослав Ананин
ЛЫЖИ
Борис Ломовцев (3 место)
Харитонов Артём
Малышкины Кирилл и Александр
Анатолий Нестеренко
Варвара Волкова
София Чечеткина
Поздравляем всех участников и победителей! Гордимся озерскими спортсменами!
Информация предоставлена глк "Егоза".