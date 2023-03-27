Двое озерчан пойдут под суд за хищение 586 тысяч рублей у банка.

Двое жителей Озерска предстанут перед судом за хищение денежных средств банка.

Так, с февраля по май 2022 года через подставное лицо обвиняемые организовали юрлицо, после чего провели фиктивные банковские операции, похитив у банка более 586 тыс. рублей. Кроме того, покушались на хищение более 498 тыс. рублей, однако преступление не смогли довести до конца, поскольку банк заблокировал расчетный счет ввиду сомнительности операций. Также они совершили легализацию 400 тыс. рублей, приобретя готовый бизнес в виде предоставления населению услуг кофейни самообслуживания.

В ходе следствия наложен арест на имущество обвиняемой в сумме 740 тыс. рублей. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

https://dostup1.ru/society/Dvoe-ozerchan-poydut-pod-sud-za-hischenie-586-tys-u-banka_161023.html