Жители Южного Урала смогут увидеть Парад планет.

Жители Челябинской области смогут наблюдать Парад планет – довольно редкое космическое явление произойдет вечером и ночью 28 марта.

В одну линию на небольшом участке выстроятся сразу пять небесных тел – Меркурий, Венера, Марс, Юпитер и Уран. В последний раз такой парад люди могли видеть в 2016, 2020 и 2022 годах. Недалеко от горизонта отчетливо будут видны Меркурий и Юпитер. Чуть выше над ними окажется Венера. А рядом с Луной – красноватый Марс. А увидеть Уран без мощного бинокля или телескопа не получится. Найти его можно будет чуть выше Венеры.

Считается, что такое сочетание планет принесет приятные и счастливые жизненные перемены, особенно у творческих людей. Юпитер и Венера принесут хорошие изменения в учебе, работе и на личном фронте. Но для этого нужно быть на позитиве и не пасовать перед трудностями.

https://dostup1.ru/society/Zhiteli-Yuzhnogo-Urala-smogut-uvidet-Parad-planet_160996.html