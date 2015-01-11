В Озерске заработала IT-Академия серебряного возраста.

27 марта во дворце культуры «Строитель» состоялось открытие IT-Академии серебряного возраста. Данный проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов и направлен на обучение пожилых жителей Озерска компьютерной грамотности.

Евгения Плыгина рассказала об истории появления проекта, поблагодарила социальных партнёров, а также пожелала собравшимся удачи, настойчивости и терпения. Актуальность данного направления деятельности подчеркнули председатель Совета ветеранов округа Иван Гашев и секретарь местного отделения партии «Единая Россия», депутат Собрания депутатов Василий Сметанин.

В ходе встречи можно было задать вопросы организаторам IT-Академии. Они пояснили, что двухнедельный цикл обучения состоит из шести занятий. За это время кураторы научат своих подопечных находить и сохранять необходимую информацию на компьютере и смартфоне, пользоваться электронной почтой, использовать широкие возможности личного кабинета на портале «Госуслуги» и других платформах сети Интернет.

Информация и фото МБУ «КДЦ».