Первоклассники из 38 школы посетили Музей полиции Озерска.

Ученики 1 «б» класса МБОУ СОШ №38 посетили музей Управления МВД России по ЗАТО г.Озерск. Мероприятие организовано в рамках профилактического мероприятия «Весенние каникулы», а также федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта «Образование» по программе развития социальной активности обучающихся начальных классов «Орлята России».

Вначале экскурсии инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД старший лейтенант полиции Архипова Наталья напомнила первоклассникам, как правильно переходить проезжую часть дороги, как нужно вести себя вблизи проезжей части и на какие знаки следует обращать внимание.

Особое внимание Наталья Алексеевна уделила необходимости использования светоотражающих элементов в тёмное время суток. Благодаря этим нехитрым устройствам, человека, использующего фликеры, становится видно на достаточно большом расстоянии даже в условиях плохой видимости.

Затем председатель Совета ветеранов майор милиции в отставке Сергей Серухин рассказал маленьким гостям историю образования органов внутренних дел города, о специфике служебной деятельности разных подразделений, а также привел примеры историй подвигов советских милиционеров.

Во время проведения экскурсии школьники задавали много вопросов и с огромным удовольствием рассматривали экспонаты музея. Многие ребята признались, что когда вырастут, тоже станут полицейскими.

Всем желающим посетить музей УМВД России по ЗАТО г.Озерск обращаться к председателю Совета ветеранов УМВД Сергею Петровичу Серухину по телефону 2-00-50.