Чем отметился театральный сезон 2022-2023 в Театре кукол «Золотой петушок».

С 26 марта по 28 октября этого года в аэропорту имени Курчатова будет действовать весенне-летнее расписание полетов. Как сообщили в пресс-службе воздушной гавани, заниматься перелетами в этот период будут 15 авиакомпаний, а пассажирам станут доступны 24 направления. Подробнее
24 марта на территории Озерского городского округа сотрудники полиции провели оперативно-профилактическое мероприятие «Правопорядок», целью которого является профилактика, выявление и пресечение административных правонарушений и преступлений. Подробнее
Ученики 1 «б» класса МБОУ СОШ №38 посетили музей Управления МВД России по ЗАТО г.Озерск. Мероприятие организовано в рамках профилактического мероприятия «Весенние каникулы», а также федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта «Образование» по программе развития социальной активности обучающихся начальных классов «Орлята России». Подробнее
27 марта во дворце культуры «Строитель» состоялось открытие IT-Академии серебряного возраста. Данный проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов и направлен на обучение пожилых жителей Озерска компьютерной грамотности. Подробнее