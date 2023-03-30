30 марта состоялось рабочее заседание Собрания депутатов.

В повестке дня рассматривалось 15 вопросов. Были внесены изменения в решение о бюджете округа на 2023 год, а также приняты решения по ряду вопросов в сфере благоустройства, жилищно-коммунального хозяйства, имущественного комплекса.

Одним из первых вопросов повестки дня были внесены изменения в Положение об Управлении капитального строительства и благоустройства, касающиеся новых полномочий данного подразделения администрации. В частности, обеспечения ликвидации мест несанкционированного размещения отходов, подготовки Проекта организации дорожного движения для автомобильных дорог местного значения, осуществление муниципального контроля в сфере благоустройства.

Кроме того, в ходе сессии были внесены изменения в Положение о муниципальном жилищном контроле, в Положение о муниципальном контроле за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и модернизации объектов теплоснабжения, а также в Положение о порядке управления и распоряжения земельными участками на территории округа.

На рабочем заседании депутатскому корпусу была представлена информация об организации и осуществлении в округе мероприятий по гражданской обороне и защите населения от чрезвычайных ситуаций. В частности, в докладе речь шла о совершенствовании правового регулирования, о системе управления, оповещения и обучения граждан, о силах, средствах, резервах и запасах, в том числе на проведение ремонтных, аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

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