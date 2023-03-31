Дорожные рабочие устраняют опасные выбоины и убирают с дорог остатки отсева.

Обслуживанием улично-дорожной сети в Озерске занимается ИП Вострякова. В настоящее время дорожные службы убирают пыль, остатки отсева и прошлогоднюю листву, устраняют дефекты дорожного полотна холодным асфальтом.

Холодного асфальта закуплено порядка 70 тонн. Этот метод позволяет оперативно устранить опасные выбоины, образовавшиеся после зимы. На асфальтовом покрытии дорожники в первую очередь ликвидируют самые серьезные дефекты, которые могут стать причинами ДТП. Яму сушат, чистят и укладывают холодную асфальтобетонную смесь. Ее преимущество в том, что можно использовать в минусовые температуры, и она не требует нагрева.

В понедельник 3 апреля ямочный ремонт проводился на ул. Кыштымской, ул. Дзержинского, ул. Матросова, б. Гайдара, ул. Монтажников. 4 апреля дорожные службы приступили к устранению ям на пр. К.Маркса, на перекрёстках ул. Советская – ул. Набережная, ул. Советская – ул. Космонавтов, на ул. Ермолаева, на Объездном проезде.

Планируется таким образом ликвидировать в общей сложности 700 кв. метров дефектов дорожного покрытия. Качество работы подрядчиков контролируют специалисты Управления капитального строительства и благоустройства администрации.

Параллельно с ямочным ремонтом идёт уборка грязи и пыли, накопившихся вдоль бордюрного камня. Для этой цели подрядчиком задействован дорожный пылесос. Машина щёткой собирает остатки отсева и листвы, проводит обеспыливание дорожного полотна, вакуумным способом всё собранное транспортируется в кузов грузовика и вывозится, на газонах собранный отсев не остаётся. Дорожный пылесос захватывает по ширине площадь порядка двух метров за один проход. Там, где пылесос пройти не может, грязь собирается вручную силами дорожных рабочих и также сразу вывозится.

С 1 апреля в регионе начали работу асфальтовые заводы, но горячий асфальт пойдет в ход, когда температура на улице стабильно будет держаться выше нуля: ориентировочно с 15 апреля в округе начнётся ремонт картами.

Фото Управления капитального строительства и благоустройства.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/54249/