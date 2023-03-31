В Озерске пройдёт четырнадцатый танцевальный Чемпионат «OZR DANCE FEST».

Чемпионат «OZR DANCE FEST 2023» в этом году приурочен к 75-летию ФГУП «ПО «Маяк». Мероприятие пройдёт 16 и 22 апреля на площадках КСК «Лидер» и РЦ «Айвенго».

Организаторами турнира выступают школа танцев «E-MOTION» и клуб аэробики «Интерспорфитнес» при поддержке ФГУП «ПО «Маяк», Управления по физической культуре и спорту администрации, МБУ «Арена».

В программе Чемпиона три этапа:

16 апреля в 12:00 КСК «Лидер» – ХИП ХОП соло и дуэты

16 апреля в 16:00 КСК «Лидер» – командные соревнования

22 апреля в 12:00 РЦ «Айвенго» – батлы ХИП ХОП и ХАУС

Судьи Чемпионата:

Анастасия Серебренникова (г.Челябинск),

Алексей Прытков (г.Челябинск),

Эльмир Сабухатдинов (г.Березовский),

Планируется, что участие в мероприятии примут более 200 человек из Озерска, Челябинска, Екатеринбурга и Кыштыма.

Озерск будут представлять: школа танцев «E-MOTION» и Арт-школа «Станция 74».

Для зрителей вход свободный.

Информация и фото организаторов Чемпионата «OZR DANCE FEST».