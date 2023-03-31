Летняя оздоровительная кампания-2023

С 26 марта по 28 октября этого года в аэропорту имени Курчатова будет действовать весенне-летнее расписание полетов. Как сообщили в пресс-службе воздушной гавани, заниматься перелетами в этот период будут 15 авиакомпаний, а пассажирам станут доступны 24 направления. Подробнее