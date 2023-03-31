Летняя оздоровительная кампания-2023

30 марта 2023 года в 15:46 часов по адресу улица Кирова 16А, водитель 1999 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ-21099 с признаками алкогольного опьянения, не имея права управления транспортным средством, не справился с управлением и совершил наезд на световую опору. Подробнее
В повестке дня рассматривалось 15 вопросов. Были внесены изменения в решение о бюджете округа на 2023 год, а также приняты решения по ряду вопросов в сфере благоустройства, жилищно-коммунального хозяйства, имущественного комплекса. Подробнее
С 26 марта по 28 октября этого года в аэропорту имени Курчатова будет действовать весенне-летнее расписание полетов. Как сообщили в пресс-службе воздушной гавани, заниматься перелетами в этот период будут 15 авиакомпаний, а пассажирам станут доступны 24 направления. Подробнее
В Озерском городском округе идет подготовка к летней оздоровительной кампании.
В ходе брифинга в актовом зале Администрации округа, который традиционно состоялся в начале недели, руководитель отдела образования Любовь Владимировна Горбунова рассказала собравшимся журналистам об особенностях летнего отдых детей в 2023 году.