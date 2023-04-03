Резкое похолодание и дожди со снегом ожидаются в Челябинской области.

В конце рабочей недели в Челябинской области прогнозируются резкое похолодание и дожди со снегом.

Понижение температуры воздуха до минус 2-7 произойдет ночью в пятницу, местами пройдут небольшие осадки в виде дождя, переходящего в снег. Днем 7 апреля будет плюс 1-6, без существенных осадков, облачно, ветер северный, северо-восточный 6-11 м/с, отдельные порывы до 15 метров в секунду, сообщается на сайте Челябинского ЦГМС.

https://dostup1.ru/society/Rezkoe-poholodanie-i-dozhdi-so-snegom-ozhidayutsya-v-Chelyabinskoy-oblasti_161341.html