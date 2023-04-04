О весенней уборке в Озерском городском округе.

По традиции, порядок в округе будет наведен в апреле, перед майскими праздниками. Соответствующее постановление подписал глава Евгений Щербаков, тем самым дав старт марафону чистоты.

Из года в год в весенней уборке принимают участие организации и предприятия всех форм собственности, управляющие организации, гаражные кооперативы и садоводческие товарищества, владельцы индивидуальных строений, общественные объединения и неравнодушные граждане.

Свою весомую лепту в поддержание чистоты внесут коллективы подразделений администрации и муниципальных учреждений, работники градообразующего предприятия – ФГУП «ПО «Маяк». Все они выйдут на субботники: соберут листву и мусор на прилегающих к официальным зданиям территориях и на незакрепленных общественных пространствах.

Обязанность управляющих организаций – обеспечить надлежащее состояние дворов, а также подвалов, чердаков и лестничных клеток жилых домов и ремонтируемых объектов. Помогают им обычно справиться с задачей как сами собственники жилья, так и общественные организации.

Дорожные службы ответственны за состояние улично-дорожной сети. Контроль за уборкой городских улиц, загородных дорог и общественных пространств будет осуществлять Управление капитального строительства и благоустройства.

Стоит отметить, что в ходе уборки не допускается разведение костров и сброс мусора вне специально отведенных для этого мест, наложен запрет на сжигания листвы, травы, частей кустарников и остатков другой растительности.

Отдел охраны окружающей среды проведет рейды-проверки санитарно-экологического состояния территорий округа.

Информация по убранным территориям для координации работ будет ежедневно, с 17.04.2023 по 05.05.2023, поступать в единый дежурно-диспетчерский центр муниципальной службы спасения.

Официально:

Постановление администрации Озерского городского округа от 28.03.2023 № 722 «О проведении весенних субботников по санитарной очистке территории Озерского городского округа»

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/54251/