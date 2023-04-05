Мошенники стали обманывать без данных банковской карты.

Мошенники для кражи денег с чужих банковских карт стали обходиться без их данных – об этом предупреждает Банк России.

Теперь для этого им достаточно QR-кода, который передают жертвы. Чтобы украсть деньги, мошенники используют сервис снятия наличных денег по QR-коду, который стал доступен в некоторых банках. В мобильном приложении клиент может самостоятельно сгенерировать такой код на нужную сумму, поднести его к сканеру в банкомате и снять наличные.

По этой схеме мошенники звонят клиентам банков под видом сотрудников финансовых учреждений, сообщают о якобы несанкционированном запросе на снятие денег со счета и просят прислать QR-код, чтобы отменить операцию.

«Расчет делается на то, что потенциальная жертва не в курсе особенностей кода и легкомысленно относится к изображению с черно-белыми квадратиками, поэтому легко может им поделиться. Заполучив код, мошенники просто снимают деньги в банкоматах со счета обманутого человека», – пояснили в Банке России.

Чтобы не попасться на удочку злоумышленников, не следует ни в коем случае делиться QR-кодом, не хранить его в телефоне или в распечатанном виде, поскольку в данном случае он фактически является поручением банку на выдачу денег без ввода ПИН-кода.

Кроме того, настоящие сотрудники банков никогда не запрашивают у клиентов QR-код или данных карты. Об этом необходимо рассказать близким, особенно людям старшего возраста, добавляют в Центробанке.

https://dostup1.ru/finance/Moshenniki-stali-obmanyvat-bez-dannyh-bankovskoy-karty_161513.html