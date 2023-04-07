Пожарная охрана Озерска напоминает правила о разведении огня на своем участке. Есть определённые изменения которые действуют с 1 марта 2023 года.

Открытый огонь можно разводить, если до любой постройки не менее 15 метров. Сжигать мусор открытым способом надо в яме, котловане или рве глубиной не менее 30 см. В диаметре яма не должна превышать метр.

Огонь в закрытой емкости, например, в бочке, можно разводить, если до построек не менее 7,5 метра. Бочка для сжигания мусора должна быть металлической, с твердым основанием, объемом не более 1 м³.

Мангал можно ставить в 5 метрах от дома. Это касается любого вида шашлычниц, мангалов, барбекюшниц и печей. Нет никаких ограничений по весу, размерам и видам подобного оборудования. Разрешено использовать как заводские, так и самодельные жаровни. Вокруг мангала должна быть зона в 2 метра, где нет никаких горючих материалов.

Разводить любой костер по-прежнему можно только в безветренную погоду и с соблюдением всех разумных мер предосторожности. Вот основные:

рядом с ямой или емкостью нужно держать металлический лист, которым можно накрыть огонь и перекрыть доступ кислорода,

нужны средства первичного пожаротушения: вода, лопата, песок или огнетушитель,

огонь всегда должен быть под присмотром. Надо держать при себе мобильный телефон, чтобы вызвать пожарных, если что-то случится.

Наибольшая опасность при сжигании мусора исходит от жидкостей для розжига. Поскольку они легко воспламеняются, бывает, что дачник получает ожог рук или огонь перекидывается на одежду. Также пламя может перейти на сухую траву и пойти дальше.

Когда закончили жечь, пролейте бочку или яму водой, убедитесь, что нет дыма.

Штрафы за нарушение противопожарного законодательства согласно ст. 20.4 КоАП РФ - предупреждение или штраф — от 5000 до 15 000 Р.

А если произойдет пожар, наказание будет зависеть от последствий. Если сгорит дом, огонь перекинется на лес или пострадают люди, возможна уголовная ответственность.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/54275/