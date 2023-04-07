С 3 по 9 апреля на дорогах области сотрудниками Госавтоинспекции задержаны 308 водителей, севших за руль в нетрезвом состоянии.

Из общего числа 278 автомобилистов попались пьяными впервые, некоторые отказались от медицинского освидетельствования. Их привлекли к административной ответственности и оштрафуют на 30 тыс. рублей, а также лишат прав на срок от полутора до двух лет.

Еще 30 попались нетрезвыми за рулем повторно. Их привлекут уже к уголовной ответственности. Максимальная санкция предусматривает лишение свободы на срок до трех лет.

Кроме того, 149 водителей задержали за управление автомобилем без прав. За это грозит административная ответственность по статье 12.7 КоАП РФ.

Сотрудники ГИБДД призывают автолюбителей не нарушать скоростной режим и дистанцию между транспортными средствами, избегать резких маневров на дороге, не отвлекаться на гаджеты. Пешеходам рекомендуется использовать световозвращающие элементы и пересекать дорогу только по пешеходному переходу, убедившись в том, что все водители остановились.

https://dostup1.ru/society/Za-nedelyu-30-voditeley-popali-pod-ugolovku-za-pyanuyu-ezdu-v-Chelyabinskoy-oblasti_161574.html