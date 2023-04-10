Инспекторы по делам несовершеннолетних разыскали несовершеннолетнюю девочку, которая ушла из дома.

В отдел по делам несовершеннолетних обратилась местная жительница с сообщением о пропаже 15-летней дочери.

По словам матери между ними произошел конфликт из-за неуспеваемости по учебе. На эмоциях девочка-подросток ушла из дома и не возвращалась несколько дней.

Инспекторами ПДН в кратчайшие строки было установлено местонахождение несовершеннолетней. Сотрудникам полиции девочка рассказала, что гуляла по городу, а вечером приходила к подружке, чтобы переночевать.

В отношении школьницы преступлений и правонарушений не совершалось. Сейчас несовершеннолетняя передана законным представителям. С ней и с мамой правоохранители провели профилактическую беседу.

Инспекторами ПДН в отношении матери составлен административный материал, предусмотренный статьей 5.35 Кодекса об Административных правонарушениях Российской Федерации (ненадлежащее исполнение родителями своих обязанностей).