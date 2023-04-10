Сводка происшествий и преступлений за прошедшую неделю.

За прошедшую неделю дежурной частью Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск по оперативной сводке зарегистрировано 279 происшествий, возбуждено 18 уголовных дел, раскрыто 11.

Сотрудниками полиции за прошедшую неделю за правонарушения в дежурную часть было доставлено 12 человек. На семейные конфликты полиция выезжала 13 раз. На нарушение тишины в ночное время осуществлено 8 выездов.

Было составлено 246 административных материалов, в том числе:

- за нарушение ПДД – 158 протоколов, из них 2 за управление в нетрезвом виде (статья 12.8 КоАП РФ), 4 протокола за управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления ТС (статья 12.7 КоАП РФ);

- за распитие спиртных напитков в общественных местах – 27 административных материалов (статья 20.20 КоАП РФ);

- за мелкое хулиганство – 27 протоколов (статья 20.1 КоАП РФ);

- 5 протоколов за неуплату административных штрафов.

Напоминаем, что неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный КоАП РФ, в соответствии с частью 1 статьи 20.25 КоАП РФ является административным правонарушением и влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.

Уведомления о штрафах можно получить на Едином портале государственных услуг (www.gosuslugi.ru).

Узнавать о штрафах также можно, проверив их по государственному регистрационному знаку и номеру свидетельства о регистрации транспортного средства в онлайн-сервисе «Проверка штрафов» официального сайта Госавтоинспекции (www.gibdd.ru).