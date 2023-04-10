Брифинг Администрации (12.04.2023 г.)

Из общего числа 278 автомобилистов попались пьяными впервые, некоторые отказались от медицинского освидетельствования. Их привлекли к административной ответственности и оштрафуют на 30 тыс. рублей, а также лишат прав на срок от полутора до двух лет. Подробнее