Сотрудникам Росгвардии вручили ключи от новых квартир.

5-го апреля в торжественной обстановке военнослужащим и ветеранам 93 Ордена Красной Звезды дивизии войск национальной гвардии РФ, дислоцированной в Озерске, были вручены ключи от квартир в новом доме в микрорайоне Заозерный.

Всего в 2-х подъездном 11-ти этажном доме 89 квартир.

И именно в этом доме на момент сдачи уже есть сети компании "Уральские кабельные сети - Озёрск". А, значит, новые жильцы смогут подключить интернет и телевидение максимально оперативно и получить в подарок 2 месяца пользования услугами бесплатно!